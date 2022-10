Acusados de matar Marielle Franco têm audiência marcada em outro processo de homicídio qualificado

Ronnie Lessa e do ex-vereador do Rio Cristiano Girão foram acusadas da morte do policial militar André Henrique da Silva Souza, conhecido como Zóio, e da companheira dele edit

247 - A 3ª Vara Criminal do Rio marcou para às 13h do dia 21 de novembro, a audiência de Ronnie Lessa e do ex-vereador do Rio de Janeiro Cristiano Girão por homicídio qualificado por causa da morte do policial militar André Henrique da Silva Souza, conhecido como Zóio, e da companheira dele, Juliana Sales de Oliveira, em junho de 2014.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, a denúncia feita pelo Ministério Público afirmou que Girão teria contratado Lessa para matar o PM ao tentar assumir o controle de uma milícia na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.

Lessa e o ex-vereador serão ouvidos por videoconferência por serem considerados de alta periculosidade. As testemunhas de acusação e defesa serão questionadas presencialmente.

Lessa é réu no homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

