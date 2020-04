Adesão à quarentena diminui em São Paulo

A taxa de isolamento social no estado de São Paulo, o mais afetado pela COVID-19 no Brasil, caiu para 55%, segundo o governo paulista edit

Sputnik - O monitoramento feito através de dados de celulares da população havia apontado aumento do isolamento entre a quinta-feira (9), quando registrou-se uma taxa de 49%, e a sexta-feira (10), quando a taxa chegou a 57%. No entanto, a taxa recuou para 55% no sábado (11).

O melhor índice de isolamento foi registrado no domingo (5), com 59%. Segundo publicou o G1, o governo de São Paulo afirma que a taxa ideal é de 70% de isolamento social.

Os dados de monitoramento serão disponibilizados a partir da segunda-feira (13) no site do governo paulista.

O estado de São Paulo é o mais afetado do Brasil pela COVID-19, com 8.149 casos confirmados e 560 mortes, conforme dados da secretaria estadual de Saúde.

No Brasil inteiro, são 1.124 mortes causadas pela doença e 20.727 casos confirmados, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde.

