Adiado pela terceira vez, julgamento de Salles só volta à pauta em fevereiro

O TJ-SP adiou pela terceira vez o julgamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusado de crime ambiental para favorecer empresários quando era secretário do governo Geraldo Alckmin

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) adiou pela terceira vez nesta quinta-feira (17) o julgamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusado de modificar mapas ambientais elaborados pela Universidade de São Paulo (USP) quando era secretário estadual para favorecer empresários e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O processo só deve voltar à pauta em fevereiro de 2021. A informação foi publicada pela Revista Forum.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), como secretário de Meio Ambiente de Geraldo Alckmin (PSDB), Salles teria alterado minuta do decreto do plano de manejo e perseguido funcionários da Fundação Florestal para beneficiar empresas de mineração ligadas à Fiesp.

