Adolescente de 14 anos foge de casa e é sequestrada por ciganos em Goiás

247 - Uma adolescente, de 14 anos, morava no município de Januária, Minas Gerais, e fugiu de casa para encontrar um rapaz, 16, que conheceu por meio das redes sociais. Após cinco meses desaparecida, a jovem foi resgatada no último dia 21 depois de ser sequestrada por uma família de ciganos. As informações são do portal O Tempo.

O presidente do Conselho Tutelar de Iaciara, Júlio César, informou que o pai do rapaz e o jovem buscaram a garota e a levaram para o interior de Goiás.

Assim que chegou no Estado, a adolescente percebeu que o rapaz pertencia a uma família de ciganos. Ela foi obrigada a vender panos de prato e entregar o seu celular, que foi vendido.

Esse caso veio à tona porque o conselho tutelar foi até o acampamento dos ciganos por causa de uma notícia-crime de maus-tratos envolvendo uma outra família.

Segundo Júlio César, o Ministério Público de Goiás autorizou a retirada da adolescente. “Como eles são ciganos corria o risco de se mudarem com a menina. Nós fomos com a Polícia Militar à noite no acampamento deles e pegamos a menina. A princípio ela falou que era maltratada, mas depois contou que foi se encontrar com o adolescente.”

A jovem foi levada para um abrigo da prefeitura e esperou até os seus pais irem buscá-la.

Os ciganos fugiram assim que a adolescente foi retirada do acampamento.

