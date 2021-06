Adolescente de 16 anos é assassinado dentro de casa durante operação da Polícia Civil no Rio

Thiago da Conceição estava dentro de casa quando foi baleado na cabeça no Complexo da Penha, onde a Polícia Civil do Rio fez uma operação edit

247 - Um adolescente de 16 anos morreu baleado no Morro da Fé, no Complexo da Penha, na Zona Norte, onde a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação nesta sexta-feira (18). Thiago da Conceição estava dentro de casa quando foi baleado na cabeça. A polícia negou que ele tenha sido atingido durante a operação. Parentes e vizinhos levaram o jovem para o Hospital Getúlio Vargas, também na Penha, mas ele não resistiu.

"Com relação específica ao adolescente baleado, a gente não tem todas as informações. Isso será objeto de uma investigação", afirmou o subsecretário operacional do RJ, Rodrigo Oliveira, durante coletiva à imprensa. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

"No local onde ele foi baleado, não havia nenhum policial naquela localidade. Eles perceberam um tumulto à distância, e obtiveram a informação que o adolescente tinha sido baleado", disse.

Outros casos de mortes de inocentes no Rio têm chamado a atenção em nível nacional. Um deles foi Kathlen, que estava grávida e morreu com um tiro de fuzil no tórax, na comunidade do Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Militar na terça-feira (8) da semana passada.

Em maio, a cidade do Rio passou pela maior chacina de sua história. Ao todo 24 moradores do Jacarezinho (RJ) foram mortos durante uma operação da Polícia Civil.

