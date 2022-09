Adolescente de 16 anos tatua o nome de Bolsonaro na testa (vídeo)

“Rapaziada, acabei de fazer a tatuagem aqui do Bolsonaro. Muito braba", disse o jovem edit

247 - Um adolescente de 16 anos viralizou nas redes sociais após tatuar Bolsonaro na testa.

O registro foi feito pelas redes sociais do tatuador Leo Caberna, em um estúdio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ), e possui mais de 600 mil visualizações na rede social Tiktok.

Pelas redes sociais, o jovem identificado como João Carlos Silva, 16, informa que essa foi a sua primeira tatuagem.

“Rapaziada, acabei de fazer a tatuagem aqui do Bolsonaro. Muito braba, fé para nós”, diz o jovem ao lado do tatuador que aparece com uma arma de brinquedo na mão.

