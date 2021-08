Adolescentes em SP serão vacinados contra Covid-19 a partir de 18 de agosto, confirma Doria

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), garantiu nesta sexta-feira (6) que os adolescentes do estado serão vacinados contra Covid-19 a partir de 18 de agosto

"Já dialogamos novamente com o Ministério da Saúde. Hoje [sexta], o secretário Jean Gorinchteyn está em Brasília com uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com objetivo de reestabelecer o equilíbrio e a proporcionalidade na distribuição das vacinas para São Paulo, sobretudo para as da Pfizer", disse o tucano após reclamações por supostas reduções no número de doses de imunizantes enviadas a São Paulo.

De acordo com Doria, a imunização do público adolescente será feita "por etapas e por faixas etárias para evitar aglomerações e para facilitar a ordenação da própria população e o planejamento vacinal dos municípios, dos profissionais de saúde e dos próprios jovens".

Confira o calendário:

10 a 16 de agosto - 18 a 24 anos

18 a 24 anos 18 a 29 de agosto - adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas

adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas 30 de agosto a 5 de setembro - 15 a 17 anos

15 a 17 anos 6 a 12 de setembro - 12 a 14 anos

