Adolescentes são indiciados por ataques racistas a estudante de colégio na Zona Sul do Rio

Fórum - Três adolescentes foram indiciados por dirigir ataques racistas a uma aluna do Liceu Franco-Brasileiro, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os acontecimentos foram divulgados em meados de maio e envolveram cinco jovens.

Dois dos envolvidos foram indiciados por crimes de racismo e injúria racial e o terceiro por fato análogo ao crime de injúria racial. Já os outros dois adolescentes envolvidos não irão responder, porque os investigadores concluíram que não houve comentários racistas da parte deles, apenas risadas.

As mensagens entre os jovens foram trocadas em um grupo de WhatsApp, e algumas faziam referência a Ndeye Fatou Ndiaye, de 15 anos, aluna do Liceu Franco-Brasileiro. A maior parte dos envolvidos é estudante do colégio.

