Adolfo Konder, hoje no comando do Detran, será presidente do Pros-RJ

Troca ocorre após uma crise no partido em decorrência da desautorização da direção nacional do lançamento da pré-candidatura de Cabo Daciolo

247 - O diretório estadual do PROS no Rio de Janeiro tem novo presidente: Adolfo Konder, atualmente na presidência do Detran no Estado. Ele entra no lugar de Jimmy Pereira.

A troca ocorre após uma crise no partido em decorrência da desautorização da direção nacional do lançamento da pré-candidatura do ex-deputado Cabo Daciolo – convidado pelo agora ex-presidente da sigla – ao governo do estado.

A informação foi publicada na coluna Informe do Dia, do jornal O Dia . O texto informa ainda que, na tentativa de apaziguar o relacionamento com o agora ex-presidente do partido, o secretário Tunico de Souza foi mantido no mesmo cargo, para evitar uma debandada dos pré-candidatos já arregimentados por Jimmy.

A direção nacional do partido defende que a sigla não tenha uma candidatura própria no Rio de Janeiro.

