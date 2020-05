Advogada bolsonarista aciona Justiça contra Doria por não usar máscara contra a Covid-19

Advogada Patrícia Ferreira Bassetto de Castro alega que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), contrariou decreto estabelecido por ele próprio sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no Estado edit

247 - A advogada Patrícia Ferreira Bassetto de Castro, que usa suas redes sociais para apoiar o governo Jair Bolsonaro e atacar as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos conforme as orientações das autoridades de saúde, ingressou com uma ação na Justiça contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), alegando que ele contrariou o decreto estabelecido por ele próprio sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no Estado.

Segundo o jornalista Rogério Gentile, da Folha de S. Paulo, a advogada usa na ação um vídeo de uma entrevista coletiva realizada no dia 11 deste mês, no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, Doria retirou a máscara que usava pouco antes de iniciar sua participação na entrevista.

Ainda segundo Patrícia Bassetto, o único auxiliar presente na entrevista e que permaneceu de máscara foi o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. “Pode o Governador infringir o próprio decreto?”, questionou a advogada.

Na ação, ela pede que a Justiça determine uma multa ao governador e aplicação de uma medida cautelar obrigando Doria a usar a máscara, além de pedir sua condenação por improbidade administrativa.

