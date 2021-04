Advogada de Flávio Bolsonaro foi procurada pela família de Jairinho

A família do vereador Doutor Jairinho está à procura de um advogado para substituir André Barreto no caso da morte do menino Henry Borel edit

Uma das sondadas foi Luciana Pires, advogada de Flávio Bolsonaro e ex-defensora do pai de Jairinho, o deputado Coronel Jairo, preso na Operação Furna da Onça. Inclusive pelo fato de defender o filho de Jair Bolsonaro, recusou o caso. Procurada, Luciana negou ter sido sondada.

