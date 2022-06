Advogada de Flávio Bolsonaro tem nome cotado para integrar lista de indicados para o TRE-RJ

Apoie o 247

247 - A advogada Luciana Pires, que atua na defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tem o nome cotado para integrar a lista tríplice de desembargadores eleitorais que serão escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O Rio é reduto eleitoral do clã Bolsonaro e é considerado o berço do bolsonarismo.

Após a formação da lista tríplice pelo TJ-RJ, que deve ocorrer até agosto, Jair Bolsonaro escolherá o novo integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ). Além de ter o filho do atual ocupante do Palácio do Planalto como cliente, ela também defende o governador fluminense, Cláudio Castro (PL).

