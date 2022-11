Advogada denuncia racismo contra filho em grupo do Colégio Porto Seguro: "espero que você morra FDP negro"

Thais Cresmasco registrou Boletim de Ocorrência e cobrou providências mais efetivas por parte do colégio da região de Campinas, SP edit

247 - A advogada Thais Cremasco denunciou nesta segunda-feira (31) que seu filho foi vítima de crimes de racismo cometidos por colegas do Colégio Porto Seguro na região de Campinas, no interior de São Paulo.

Em publicação nas redes sociais, a advogada que se identifica como conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil no estado de São Paulo (OAB-SP) relatou que fez um Boletim de Ocorrência e cobrou providências mais efetivas por parte do colégio de classe alta.

"Meu filho foi inserido num grupo de WhatsApp chamado 'Fundação Antipetismo' em que disseminava mensagens nazistas, homofóbicas, xenofóbicas, misóginas… Quem estava nesse grupo se autointitula como 'neonazistas do Porto'. É a escola que meus filhos estudam!", afirmou Thais Cremasco.

"O que ocorreu não são mensagens de brincadeira! É crime!! A escola suspendeu o responsável pelas mensagens, mas pergunto: como meus filhos vão frequentar uma escola que há alunos cometendo esse tipo de crime?", questionou.

Uma das mensagens lidas pelo filho dela no grupo foi: "espero que você morra FDP negro". "Além de outras mensagens de cunho classista preconceituoso", acrescentou.

