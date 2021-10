Advogada teme que Prevent Senior culpe médicos após fechar acordo com o Ministério Público

Donos da Prevent Senior, os irmãos Fernando e Eduardo Parrillo, deverão se reunir com representantes do Ministério Público de São Paulo na próxima semana para discutir se irão aceitar ou não os termos do acordo edit

247 - A advogada Bruna Morato, que representa o grupo de médicos que denunciou a Prevent Senior à CPI da Covid pela utilização de remédios sem eficácia contra a Covid-19, disse apoiar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público de São Paulo aos diretores da empresa, mas que teme que a operadora de saúde culpe os médicos após fechar o acordo com o Ministério Público.

“É um absurdo a Prevent Senior insistir na inverídica tese de defesa de que os médicos agiam com autonomia ao prescrever o kit, uma vez que todos os médicos eram orientados a prescrever e entregar o kit para qualquer paciente com sintoma gripal, independente de exames de controle”, disse Morato ao jornal o Estado de S. Paulo.

Os donos da Prevent Senior, os irmãos Fernando e Eduardo Parrillo, deverão se reunir com representantes do Ministério Público de São Paulo na próxima semana para discutir se irão aceitar ou não os termos do acordo. Caso seja formalizado, a operadora não responderá a uma eventual ação civil pública. Além do cumprimento das cláusulas do TAC, a operadora também terá que pagar uma multa que ainda não foi calculada. Além da esfera cível, a Prevent Senior também é alvo de um inquérito criminal.

