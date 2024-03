Advogado assassinado no centro do Rio planejava entrar em um novo ramo

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem como uma das linhas de investigação do assassinato do advogado Rodrigo Crespo Marinho a entrada dele no ramo das apostas on-line. A informação veio da oitiva de testemunhas do caso. Vítima de uma emboscada no Centro do Rio, em frente à sede da OAB local, Rodrigo morreu no dia 26 de fevereiro. A polícia identificou os suspeitos, e eles são procurados.

De acordo com testemunhas ouvidas pelas autoridades, Rodrigo contava seu desejo de investir na área de apostas de cassino on-line. Porém, a própria polícia acredita que ele estava atrás de clientes que atuavam no ramo. De acordo com o G1, o advogado chegou a reclamar da perda de “clientes importantes de seu escritório”.

