Advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef quer se candidatar a deputado

247 - Advogado de Jair e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Frederick Wassef pretende se candidatar a deputado federal em São Paulo pelo PL. A informação foi publicada nesta terça-feira (5) pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

O advogado não encontrou espaço para se candidatar pelo estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo, além dos atuais 15 deputados da sigla no estado, estão ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, como os ex-ministros Marcos Pontes e Ricardo Salles, o ex-presidente da Palmares Sergio Camargo, e o ex-secretário de Cultura Mario Frias.

A nominata tem também ex-atletas, como o ex-jogador Marcelinho Carioca, que foi levado para o PL pela deputada federal Carla Zambelli.

Em 2020, Marcelinho foi derrotado pela sexta vez e recebeu 7,5 mil votos nas eleições para vereador da capital paulista.

Caso Queiroz

Laranja da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz foi preso, em junho de 2020, no município de Atibaia (SP), em um imível pertencente a Frederick Wassef.

De acordo com investigações, Queiroz era o operador do esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, onde Flávio cumpria mandato antes de ser eleito para o Senado. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicou saques e depósitos na conta de Queiroz entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 que somam R$ 1,2 milhão.

Extratos bancários de Queiroz apontaram que ele depositou 21 cheques na conta de Michelle, entre 2011 a 2016, totalizando R$ 72 mil. Márcia Aguiar depositou outros seis, totalizando R$ 17 mil.

Em março do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a prisão domiciliar de Queiroz.

No último dia 30 de março, ele se filiou ao PTB e deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

