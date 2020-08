Advogado de Anderson pede para Maia afastar Flordelis da Câmara

O advogado Ângelo Máximo, que trabalha para a família do pastor Anderson do Carmo, assassinado dentro de casa em junho de 2019, encaminhou uma petição ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, solicitando o afastamento da deputada federal Flordelis, acusada de ser mandante do crime edit

247 - O advogado Ângelo Máximo encaminhou uma petição ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, solicitando o afastamento da deputada federal Flordelis, na última quinta-feira (27). Ângelo trabalha para a família do pastor Anderson do Carmo, assassinado por tiros dentro de casa em junho de 2019. Flordelis é acusada de ser mandante do crime. A reportagem é do jornal O Globo.

“Acreditando nesta casa Legislativa, acredito que Vossa Excelência, na posse de toda a documentação que lhe encaminho, tomará todas as medidas enérgicas e necessárias no sentido de afastar a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza do cargo de parlamentar dessa casa Legislativa retirando assim o véu de imunidade parlamentar e permitindo que as investigações sigam o curso normal em momento em que não somente o país como a democracia necessitam de credibilidade”, escreveu o advogado.

