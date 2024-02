Advogado de Bolsonaro faz matemática mirabolante e prevê 700 mil em ato na Paulista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O advogado e assessor de Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, apresentou cálculos superotimistas, prevendo a presença de 700 mil bolsonaristas no ato programado para o próximo domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), informou o portal UOL.

No entanto, na capital paulista, Bolsonaro é rejeitado e o presidente Lula tem a preferência da população. O ex-ocupante do Palácio do Planalto perdeu com 46% dos votos nas eleições de 2022, contra 53% obtidos por Lula. Além disso, as pesquisas de opinião indicam que os eleitores da maior metrópole do País rejeitariam candidatos apoiados por Bolsonaro.

continua após o anúncio

O ato na Paulista tem o objetivo de defender Bolsonaro das investigações da Polícia Federal contra o ex-mandatário por conta da tentativa de golpe de Estado. Ele é investigado diretamente na Operação Tempus Veritatis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: