Advogado de Gabriel Monteiro diz que vai deixar caso para se 'preservar'

247 - O advogado Sandro Figueiredo afirmou neste sábado (16) que deixará a defesa do vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL), investigado após ex-assessores e funcionários acusarem o parlamentar de assédio moral e sexual. De acordo com o defensor, a decisão partiu de Monteiro para "preservar" o advogado. Os relatos do advogado foram publicados em reportagem do portal G1.

"Isso partiu dele. Eu não estou abandonando o caso Gabriel Monteiro, continuo sendo assessor parlamentar dele. Mas como opção dele, para que ele me preservasse, para que a imprensa não viesse mais na minha direção, [eu saio]", afirmou. "Não mais atuarei como nos processos criminais dele, somente irei auxiliar, ser estagiário, ser assessor do advogado que vai iniciar nesse processo", acrescentou. Os relatos do defensor

O Ministério Público (MP-RJ) denunciou o vereador após o vazamento de um vídeo íntimo dele com uma menor de idade.

Assim como o parlamentar, o advogado também é ex-policial militar. Figueiredo foi expulso da corporação em 2006 e ficou preso por dois anos, entre 2005 e 2007.

