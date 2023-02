Advogado de Gabriel Monteiro publica nota que nega caso com a cantora Jojo Todynho: 'medidas serão ajuizadas'

Apoie o 247

247 - O advogado do ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro, Sandro Figueiredo, publicou uma nota de esclarecimento contra Lucas Souza, ex-marido da cantora Jojo Todynho. Lucas acusou a apresentadora de ter tido um caso com Gabriel, o que foi negado por ele. O parlamentar foi preso preventivamente em novembro do ano passado após acusações de estupro.

"Não tendo nunca ocorrido um relacionamento íntimo entre Jojo Todynho e Gabriel, menos ainda com algum de seus assessores", disse um trecho da nota do advogado, segundo a coluna F5, da Folha de S.Paulo. "Diante da inverdades e dos crimes cometidos pelo Sr Lucas Souza, todas as medidas judiciais criminais e cíveis serão ajuizadas de forma enérgica pela assessoria jurídica da cantora para que o mesmo responda pelos crimes e danos cometidos".

De acordo com a nota, "Lucas Souza almeja não somente sua promoção pessoal, mas também assassinar a reputação da cantora Jojo que sempre teve uma postura escorreita, ilibado e polida, não havendo qualquer mácula que envolva seu bom nome é suas atitudes".

