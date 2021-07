Advogado diz que Jairinho está deprimido com vida na prisão de Bangu 8

Acusado por morte do menino Henry, o ex-vereador tem usado medicamentos controlados sob supervisão de psiquiatra do sistema penal do Rio edit

Metrópoles - O ex-vereador e médico Jairo dos Santos Souza Junior, o Dr. Jairinho, está deprimido com a vida na penitenciária Petrolino Werling de Oliveira, mais conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio.

Para suportar a rotina na cela, Jairinho tem usado medicamentos controlados com doses prescritas por um psiquiatra do sistema penal do Rio.

Em depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), antes de ser acusado e preso pela morte do menino Henry Borel, Jairinho já havia mencionado o uso de remédios de tarja preta para dormir.

“Ele está deprimido, profundamente triste por causa de injustiças e inverdades relacionadas ao processo. A mídia o apresenta como perigoso, e não é nada disso”, diz Braz Santana, advogado que representa Jairinho.

