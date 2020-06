Advogado que escondia Queiroz era chamado de Anjo pelo clã Bolsonaro

Apelido do advogado Frederick Wassef na família Bolsonaro batizou a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil de São Paulo, que prendeu Fabrício Queiroz nesta quinta-feira em Atibaia edit

247 - O advogado Frederick Wassef era chamado de "anjo" pelo clã Bolsonaro na intimidade.

Segundo o jornal O Globo, o apedido motivou a operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil de São Paulo que prendeu o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz na manhã desta quinta-feira.

Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, em um endereço que é identificado como um escritório de Wassef. O advogado representa Flávio no procedimento de investigação do MP.

