Advogados acionam Ministério Público e denunciam perseguição de vereador bolsonarista contra Julio Lancellotti

247 - Um grupo de advogados representantes do Instituto Padre Ticão encaminhou ao Ministério Público de São Paulo uma denúncia contra o vereador da capital Rubinho Nunes (União) pelo crime de abuso de autoridade. O documento foi recebido pelo Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, do MP-SP, que analisa o pedido e deve decidir se instaura um Procedimento Investigatório Criminal contra o parlamentar. As informações são do G1.

Relembre o caso- O parlamentar propôs uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o padre Júlio Lancellotti e ONGs que fazem trabalho social no Centro de São Paulo. Ao menos oito vereadores afirmaram retirar seus apoios à abertura da comissão, após a repercussão negativa do caso.

