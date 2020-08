Advogados pela Democracia realizam segundo encontro neste sábado (15)

247 - Em meio a um ambiente em que o tecido democrático é esgarçado por grupos da extrema-direita no poder que trilham o caminho do fascismo, os Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania (ADJC) de São Paulo realiza o seu congresso neste sábado (15).

Neste momento de pandemia e crise sanitária, o evento será realizado virtualmente, a partir das 14hs. O link para participar da reunião será aberto no dia e horário do Encontro.

A entidade foi fundada em 2016, em um dos tantos momentos turbulentos daquele período que culminou com impeachment ilegal da presidenta Dilma Rouseff.

"Alguns advogados em São Paulo, preocupados com o rumo do país e com os, já naquela época, devaneios antidemocráticos, resolvem criar a entidade para abarcar os advogados e advogadas que buscavam defender a democracia, uma justiça para todxs e consequentemente a plena cidadania", destaca um trecho do texto divulgado pelos organizadores.

"De lá para cá, a entidade tomou corpo e se tornou nacional, agregando diversos colegas advogados do Brasil inteiro e criando a possibilidade de hoje a entidade ter uma coordenação nacional."

A entidade é coordenada por Aldo Arantes, advogado, presidente da UNE entre 1961 e 1962, exilado na ditadura militar e deputado federal por quatro mandatos, inclusive sendo deputado constituinte (1988).

