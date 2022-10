Aécio é reeleito, mas perde 21 mil votos em Minas

Apoie o 247

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) foi reeleito com 85.341 votos, 21 mil a menos que em 2018, quando 106.702 eleitores apoiaram sua candidatura. O parlamentar foi o 19° mais votado em Minas Gerais na última eleição. Ele caiu quinze posições e foi o 34° a mais receber votos nesse domingo (2), de acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo.

O tucano disputaria uma vaga no Senado, mas, em agosto, anunciou a desistência para fortalecer a aliança em Minas com o PDT, de Ciro Gomes.

No começo deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) pediu a condenação e a cassação do mandato de Aécio na Câmara após o tucano ser acusado de receber R$ 2 milhões em propina do empresário Joesley Batista, em 2017.

O político foi absolvido após o juiz Ali Mazloum, da 7º Vara Criminal de São Paulo, considerar a denúncia improcedente.

