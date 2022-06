Aécio lidera disputa pelo Senado em Minas Gerais, diz pesquisa

Segundo pesquisa do Instituto Data Tempo, o deputado federal tem 24,8% da preferência do eleitorado mineiro, contra 11,6% do deputado estadual Cleitinho Azevedo edit

247 - Pesquisa presencial realizada pelo Instituto Data Tempo, contratada pela Sempre Editora, aponta que o deputado Aécio Neves (PSDB) lidera a corrida ao Senado por Minas Gerais. Segundo o levantamento, Aécio - que teve o nome incluído na lista pela primeira vez - possui 24,8% das intenções de voto no cenário estimulado, sendo seguido pelo deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), com 11,6%.

Ainda de acordo com a pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (8) pelo jornal O Tempo, outros quatro pré-candidatos estão tecnicamente empatados na terceira posição: Sara Azevedo (PSOL), com 5,4%; Marcelo Álvaro Antônio (PL), com 4,8%; Alexandre Silveira (PSD), com 4,2%, e Marcelo Aro (PP), com 1,8%. Os eleitores que não responderam ou não souberam dizer em quem votariam somam 20%. Outros 27,3% disseram que pretendem votar em branco ou anular o voto.

A pesquisa Data Tempo, contratada pela Sempre Editora, foi realizada por meio de 2 mil entrevistas domiciliares entre os dias 27 de maio e 1 de junho. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00448/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número MG-05705/2022.



