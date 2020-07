Aécio Neves diz que Bruno Covas tem "fixação" nele

“Com tantos problemas para enfrentar, e espero que ele possa superá-los, chega a ser curiosa essa fixação do prefeito de SP em relação às questões que me envolvem", disse Aécio Neves edit

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) rebateu, por meio de nota, às declarações do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que usou o caso de Aécio para minimizar as operação da Lava Jato contra José Serra, acusado pelo MPF de receber propina e lavagem de dinheiro.

“Não há nenhum áudio do senador José Serra pedindo dinheiro para ninguém”, disse o prefeito de São Paulo, se referindo a conversa de Aécio e Joesley Batista, da JBS, em que pede R$ 2 milhões que foram entregues a um assessor.

“Com tantos problemas para enfrentar, e espero que ele possa superá-los, chega a ser curiosa essa fixação do prefeito de SP em relação às questões que me envolvem", disse Aécio, que trava uma guerra interna para se manter no partido após às denúncias. O diretório de São Paulo pediu a sua expulsão.

Aécio voltou a afirmar que o dinheiro que pediu a Joesley foi um "empréstimo" e que a gravação foi feita de forma "ilegal".

"Quanto ao senador José Serra, que todos respeitamos, confiamos que ele possa provar na Justiça a correção dos seus atos. Aliás, a presunção da inocência é garantida na Constituição que o avô do atual prefeito paulistano ajudou a escrever e deve valer para todos, não apenas para os mais próximos. E principalmente, deveria ser respeitada mesmo por aqueles que insistem em não descer do palanque”, acrescentou;.

