Aeronave sofre acidente no aeroporto da Pampulha em BH

De acordo com testemunhas, o jato estava descendo na pista de pouso e não teria conseguido parar. Depois ficou fora da pista edit

247 - Uma aeronave sofreu, na tarde desta terça-feira (20), um acidente no Aeroporto da Pampulha, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com testemunhas, o jato estava descendo na pista de pouso e não teria conseguido parar. Depois ficou fora da pista, mas ainda dentro dos limites do aeroporto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 15h, os dois pilotos continuavam presos às ferragens e uma terceira vítima, que já estava fora do avião, com escoriações. Eles não foram identificados.

Segundo o portal G1, a aeronave é o Learjet modelo L35, fabricado em 1976, com capacidade para oito passageiros. Está em nome de Sequip Locação Segura e está com a documentação em dia, segundo registro mais atualizado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

