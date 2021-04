Agência de banner com máscara de ponta cabeça venceu editais de R$ 129 mi

A criadora do slogan "O Rio abraça a vacina. O Rio abraça a vida", que viralizou nas redes de forma negativa, foi uma das vencedoras dos editais do BNDES, no valor de R$ 75 milhões, edit

247 - A agência Propeg Comunicação S/A, responsável pela campanha promovida pela Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro que viralizou nas redes sociais após mostrar um modelo utilizando uma máscara de cabeça para baixo, foi a maior vencedora dos editais já licitados pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido). O valor deles chega a R$ 129 milhões. A informação é do portal UOL.

Desde o início da atual gestão, quatro concorrências para a prestação de serviços de publicidade a órgãos da administração pública federal foram concluídas. A Propeg esteve entre as vencedoras de metade das disputas.

A criadora do slogan "O Rio abraça a vacina. O Rio abraça a vida", que viralizou nas redes de forma negativa, foi uma das vencedoras dos editais do BNDES, no valor de R$ 75 milhões, e da Embratur, estimado em R$ 54 milhões.

