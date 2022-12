Agente do IBGE que atua no Censo no Rio está desaparecida

Apoie o 247

247 - Uma agente que atua na capital do Rio de Janeiro na coleta de dados para o Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está desaparecida desde o último domingo, dia 11, segundo relatos da família. As infornações são do jornal Estado de S.Paulo.

O sumiço de Cynthia Santos Brande, durante uma visita à favela de Vila Cruzeiro, na zona norte da capital fluminense, foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na quinta-feira, 15.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes fazem buscas para "localizar a vítima e esclarecer os fatos".

Em nota, o IBGE informou que o pai da servidora, Sr. Carlos Alberto, relatou que "Cynthia saiu de casa sem o DMC (Dispositivo Móvel de Coleta), que é rastreável e usado na operação censitária".

