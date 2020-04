Agente penitenciário de 41 anos morre com suspeita de coronavírus no RJ

O homem trabalhava no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que concentra 27 das 51 unidades prisionais do Estado edit

247 - Um agente penitenciário do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, morreu nesta terça-feira, 14, com suspeita de coronavírus, informa matéria do Globo. O complexo tem 27 das 51 unidades prisionais do Estado do RJ.

O homem de 41 anos estava internado no Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, desde o último dia 9. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do RJ (Seap), ele foi trabalhar na semana passada, mas foi orientado a retornar para a cada por estar com febre. O exame que fez no hospital, para diagnosticar a Covid-19, ainda não deu resultado.

Três agentes penitenciários já estão com diagnóstico positivo para o vírus.

