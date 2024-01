Agente penitenciário mata esposa e comete suicídio em SP

Apoie o 247

247 - O agente penitenciário Júlio César Calado, de 41 anos, matou a esposa e cometeu suicídio na madrugada desta terça-feira (16), no Jardim Belém, Zona Leste da cidade de São Paulo (SP). O agente tinha uma arma na mão e uma marca de tiro na cabeça, o que, segundo os policiais que atenderam a ocorrência, reforçou a hipótese de suicídio.

O boletim de ocorrência apontou que policiais militares chegaram no apartamento do casal por volta de 6h30 e encontraram o corpo de Tânia Lucia Pimentel Calado, de 38 anos, junto com o corpo do marido, Júlio César Calado.

O caso foi registrado como suicídio e homicídio consumado no 24° Distrito Policial da Ponte Rasa, na Zona Leste, mas o setor responsável pela investigação do crime deve ser a do 62° DP, de Ermelino Matarazzo.

