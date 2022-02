"Agonizou 10 minutos antes de morrer", afirma perito sobre congolês Moïse

Apoie o 247

ICL

247 - O congolês Moïse Mugenyi Kabagambe sofreu traumatismo do tórax e contusão pulmonar, e teria agonizado por 10 minutos antes de morrer, segundo o perito Nelson Massini.

"O laudo e o vídeo demonstram que trata-se de uma vítima fatal de espancamento, com vários hematomas pelo corpo, e com uma repercussão grave das agressões no pulmão, o que causou uma hemorragia. Nesses casos, a aspiração do sangue leva a dificuldade respiratória, como em uma asfixia, e a morte não se dá de maneira imediata. Estima-se em dez minutos o tempo de sofrimento respiratório que o fez agonizar antes de morrer", disse o perito em entrevista ao jornal Extra!.

>>> Presos por morte do congolês Moïse são transferidos para presídio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O congolês foi espancado ao cobrar uma dívida de trabalho em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A Justiça decretou a prisão cautelar de Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, conhecido como “Dezenove”, Brendon Alexander Luz da Silva, o “Totta”, e Fábio Pirineus da Silva, o “Belo”. Os três homens apontados como agressores do congolês foram levados para o Presídio de Benfica, no bairro com o mesmo nome.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE