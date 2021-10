Agressão contra passageiro negro: comissão da Alesp exige explicações de presidente do Metrô

Apoie o 247

Brasil de Fato - O deputado estadual Emídio de Souza (PT), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), protocolou um documento, nesta quinta-feira (21), exigindo que o presidente do Metrô-SP, Silvani Alves Pereira, explique o “exagero da abordagem” de um homem negro na estação Anhagabaú, na linha Vermelha, na frente de seu filho, um bebê.

A abordagem ocorreu na última quarta-feira (20) e as imagens viralizaram nas redes sociais. No documento, Souza lamentou o episódio. “Quero expressar meu estarrecimento diante das imagens que mostram dois seguranças do Metrô abordando truculentamente um passageiro na frente de seu filho, uma criança que aparenta não ter um ano de idade, em uma das estações da capital.”

Souza também solicita que a estatal informe a empresa terceirizada responsável pelo treinamento dos vigilantes e o “formato da capacitação requerido pelo Metrô aos seguranças que atuam em suas estações”.

Além disso, o deputado pede que uma sindicância interna seja aberta para apurar o episódio de violência. Por fim, Souza pede o imediato afastamento dos seguranças responsáveis pela abordagem do passageiro.

