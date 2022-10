Agressor de faxineira que lavava calçada vai pagar R$ 45 mil de indenização (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Rafael Ferreira Birro Oliveira, 35 anos, pagará R$ 45 mil à faxineira Lenirge Alves de Lima, 50 anos, após ser flagrado em vídeo agredindo uma faxineira que lavava a calçada na zona sul de Belo Horizonte em 16 de setembro.

Houve um acordo assinado em audiência judicial de conciliação cível na capital mineira nesta quarta (19). O montante será dividido em dez vezes a pedido do agressor.

De acordo com imagens da câmera de segurança do prédio, o empresário tirou a mangueira da mulher. Ela caiu no chão. O ataque teria acontecido por suposto desperdício de água.

Homem agride faxineira de condomínio por desperdiçar água em BH



A faxineira de um prédio no bairro de Lourdes lavava uma calçada na manhã desta sexta-feira (16/9). Ela machucou o joelho com a agressão.



Leia: https://t.co/VpKHXKOoSb pic.twitter.com/fQkgW0ranB — Metrópoles (@Metropoles) September 16, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.