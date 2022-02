Agressor e advogado palmeirense que morreu após final do Mundial foram fotografados logo depois do crime

Apoie o 247

247 - O advogado palmeirense que morreu depois de ser agredido com soco foi flagrado ferido logo após o crime em um gramado na frente do condomínio onde ele e o suspeito moravam, em São José do Rio Preto (SP). A reportagem é do portal G1.

Conforme apurado pela reportagem, Celso Wanzo e o torcedor do Corinthians Emerson Rodrigo Fiamenghi discutiram por causa do resultado da final do Mundial de Clubes, em que o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Chelsea.

Celso foi agredido com um soco e ficou desacordado. Em seguida, a vítima foi fotografada caída no gramado, com os olhos fechados, e sendo amparada por um homem. O suspeito aparece atrás de uma árvore na imagem.

O torcedor do Palmeiras foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base. Contudo, não resistiu aos ferimentos. A vítima foi velada e cremada nesta segunda-feira (14), em Rio Preto.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e localizou Emerson, de 44 anos, que é gerente administrativo e financeiro de uma empresa, além de síndico do condomínio. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou preso.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, já que durante o registro policial a vítima estava viva. A Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 5 mil, o valor foi pago e o homem foi liberado.

