Alckmin deve deixar o PSDB e migrar para o PSD de Kassab

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, atualmente no PSDB, deve deixar a sigla nos próximos dias, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ele está no partido desde 1988. O anúncio deve ser feito nas próximas semanas.

O destino do tucano deve ser o PSD, sob a presidência do ex-ministro Gilberto Kassab.

Alckmin é um dos favoritos para assumir o governo de São Paulo a partir da próxima eleição. Em pesquisa do instituto Ipespe, Alckmin aparece com 21% das intenções de voto, mas seria superado por uma eventual aliança entre Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos (PSOL) que, somados, teriam 26%.

