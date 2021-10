Alckmin discute filiação ao União Brasil em jantar com vice do PSL

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) se reuniu na quarta-feira (6) com o vice-presidente do PSL, deputado Junior Bozzella, e discutiu uma possível filiação ao União Brasil, que fundiu DEM e PSL.

Segundo Bozzella, a conversa foi amistosa e envolveu uma leitura sobre o cenário político de 2022, sobretudo com a formação do União Brasil. “Certeza [da filiação] só teremos depois de assinar a ficha. Podemos andar juntos no ano que vem”, disse Bozzella ao site Poder360.

Alckmin conversava com o PSD, de Gilberto Kassab, sobre uma possível filiação e candidatura ao governo em 2022.

