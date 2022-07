Alckmin diz a Molon que irá ajudá-lo em diálogo com PT pelo Senado

Apoie o 247

Metrópoles - Geraldo Alckmin, vice na chapa de Lula, disse nesta quarta-feira (6/7) a Alessandro Molon, pré-candidato do PSB ao Senado pelo Rio de Janeiro, que irá ajudá-lo no diálogo com o PT. Os petistas também estão na disputa pelo Senado, com André Ceciliano. Alckmin e Molon, ambos do PSB, se encontraram na tarde desta quarta-feira (6/7) no Rio de Janeiro.

Nos últimos dias, PT e PSB tiveram mais uma desavença exposta no estado. A candidatura petista ao Senado de André Ceciliano foi publicamente defendida por Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo fluminense e da mesma sigla de Molon.

