Alckmin diz que deve sair do PSDB nas próximas semanas

O ex-governador Geraldo Alckmin estuda ir para o PSD e está construindo uma aliança em São Paulo com seu antigo vice no governo paulista, Márcio França (PSB), e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf edit

247 - Rachado desde que o atual governador de São Paulo, João Doria, tomou conta do partido no estado, o PSDB deve perder o ex-governador Geraldo Alckmin, que anunciou que deve sair da legenda nas próximas semanas.

“Eu devo realmente sair, e a definição deve ocorrer nas próximas semanas", disse em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, durante evento em Santos, na segunda-feira, 9.

Alckmin estuda ir para o PSD e está construindo uma aliança em São Paulo com seu antigo vice no governo paulista, Márcio França (PSB), e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que está deixando o cargo para se lançar ao Senado. Skaf é do MDB, mas estuda sair do partido diante do apoio da legenda a Doria.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE