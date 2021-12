Alckmin diz que vai 'ouvir muito para dar segundo passo' sobre ser vice de Lula

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin afirmou nesta quinta-feira (16) que vai "ouvir muito para dar o segundo passo" sobre uma eventual possibilidade de ser vice do ex-presidente Lula numa chapa para a eleição de 2022.

"Eu dei o primeiro passo, agora, nós vamos ouvir muito, conversar muito, para poder dar um segundo passo. Então, vamos aguardar, a hora é de ouvir bastante e conversar bastante. E nesse momento, é o momento de grandeza política, de espírito público e de união", disse Alckmin durante participação no 6º Congresso Nacional do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), em Mongaguá, litoral paulista.

A declaração do ex-governador ocorre um dia depois dele oficializar sua saída do PSDB. Alckmin não deu prazo para definir se será ou não vice-presidente na chapa de Lula, nem se irá se filiar ao PSB. "O que é importante nesse momento, que o país passa por dificuldade, é a pacificação, e o primeiro passo para isso é retomar o diálogo, para poder enfrentar o grande desafio que é a retomada do crescimento, as pessoas terem emprego, renda, poderem viver dignamente", destacou o ex-governador.

