Alckmin e Haddad estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo de São Paulo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pesquisa Ipespe, divulgada pelo jornal Valor Econômico, aponta que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que está deixando o PSDB para ir para o PSD, aparece tecnicamente empatado com o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Governo do Estado. De acordo com o levantamento, que possui margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o tucano tem 23% da preferência do eleitorado, contra 19% do petista.

O pré-candidato do Psol, Guilherme Boulos, aparece na terceira colocação, com 14% das intenções de voto. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (sem partido), tem 5% das intenções de voto, e o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, 3%. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) também registra 3% da preferência do eleitorado.

Ainda segundo a pesquisa, 27% dos entrevistados disseram que irão anular o voto ou votar em branco ou quem, ainda, não votariam em nenhum dos pré-candidatos Outros 5% não responderam ou disseram não saber em quem irão votar.

PUBLICIDADE

O levantamento ouviu mil eleitores em todo o estado entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95,5%.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE