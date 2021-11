Alckmin está certo que apoio de Lula levará Haddad ao segundo turno em São Paulo

Ex-governador de São Paulo aposta na presença de Haddad no segundo turno da disputa estadual, enquanto sua candidatura é incerta devido às articulações para que ele seja vice de Lula edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 com Metrópoles - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, está certo de que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) estará no segundo turno da eleição para o governo de São Paulo. O ex-governador acredita que Haddad terá uma votação expressiva devido ao apoio que receberá de Lula durante a campanha eleitoral.

Nas conversas com aliados, Alckmin diz que o vice-governador, Rodrigo Garcia, terá de percorrer um caminho difícil para roubar votos do seu eleitorado. Alckmin liderou a última pesquisa Datafolha, divulgada em setembro, com 26% das intenções de voto.

No entanto, Alckmin pode abandonar a disputa no estado se as articulações para ele ser vice na chapa de Lula em 2022 prosperarem.

PUBLICIDADE

No início de novembro, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, informou sobre articulações de bastidores para a chapa Lula-Alckmin . A informação não foi desmentida por Lula nem pela direção do PT e, nesta sexta-feira, Alckmin elogiou Lula , afirmando ter ficado honrado com a menção de seu nome e que "temos de resgatar a boa política, precisa ser feita com quem tem apreço pela democracia". Ele disse ainda: “vamos amadurecer e depois a gente vai conversar”.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE