Alckmin fará incursão solo por Minas Gerais

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vice do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará na próxima terça-feira (13) em três cidades de Minas Gerais - Belo Horizonte, Poços de Caldas e Uberlândia. A agenda prevê encontros com representantes dos setores do turismo e agronegócio, além de entidades ligadas à área social, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (8) pela coluna Painel.

O vice de Lula foi nesta quinta a um evento com o candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT). "Foi dia de levarmos nossa mensagem de esperança para Cordeirópolis, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, no interior paulista. @Haddad_Fernando é preparado e tem experiência para manter aquilo que funciona bem e corrigir o que está errado", disse Alckmin.

"E não vai fazer sozinho: o @marciofrancasp vai estar no Senado defendendo os interesses dos paulistas. Vamos juntos por SP com Haddad e com @lulaoficial pelo Brasil", acrescentou.

O ex-presidente teve nesta quinta um encontro com políticos e militantes em Nova Iguaçu (RJ). Lula prometeu retomar direitos trabalhistas e criticou a entrega da exploração do pré-sal para empresas estrangeiras.

O candidato comparou também protestos em favor de Jair Bolsonaro (PL) uma reunião do Ku Klux Klan, grupo supremacista branco dos Estados Unidos.

No evento, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa de Lula, destacaram a importância das mulheres para as eleições deste ano.

