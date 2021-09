Alckmin, França, Skaf e Kassab se únem contra Doria e fazem ato repleto de críticas ao governador

Apoie o 247

Revista Fórum - Ensaiando sua saída do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin participou neste sábado (25) do primeiro encontro regional das juventudes do PSB e PSD que teve como mote “tchau, Doria”, com fortes críticas ao governador tucano de São Paulo.

Coube ao ex-governador, Márcio França (PSB) – que assumiu o governo em 2018, após Alckmin renunciar para concorrer à Presidência da República – puxar o coro.

“Estou para encontrar um sujeito que votou nesse cara e acha que ele está indo bem. Nem na família dele a gente encontra. É por isso que nós temos que falar: Tchau, Doria”, dando o tom para o protesto contra Doria.

