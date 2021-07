Alckmin sinaliza saída do PSDB por discordar de prévias nacional e estadual casadas

Gota d´água para saída do ex-governador do ninho tucano é o favorecimento de Doria a seu vice nas prévias do PSDB edit

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin acusa o atual governador, João Doria, de favorecer seu vice, Rodrigo Garcia nas prévias para a escolha do candidato do PSDB ao governo do estado em 2022. O destino de Alckmin é o PSD.

Geraldo Alckmin tem dito a aliados que a iniciativa do diretório paulista do PSDB de realizar prévias para escolher o candidato da sigla ao governo de São Paulo em 2022 em um processo casado com as prévias nacionais pode ter sido a gota d'água na definição de sua saída da legenda.

Na visão do ex-governador, a superposição dos dois processos de prévias favorece Rodrigo Garcia (PSDB), candidato de Doria, que tem aliados no comando do diretório estadual. O destino mais provável de Alckmin é o PSD, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

