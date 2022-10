Alckmin vai ao interior de São Paulo lutar pela virada de Haddad

"Estou a caminho de Bauru para conversar sobre o nosso projeto de união democrática de paz e desenvolvimento por São Paulo com Hadadd e pelo Brasil com Lula”, disse Alckmin edit

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará início nesta quinta-feira (13) a uma série de viagens pelo interior de São Paulo com o objetivo de reverter a vantagem registrada por Jair Bolsonaro (PL) e pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) junto ao eleitorado paulista.

“Lula fez históricas caminhadas, uma no Complexo do Alemão e outra em Salvador. Agora, estou a caminho de Bauru (SP) para conversar sobre o nosso projeto de união democrática de paz e desenvolvimento por São Paulo com Fernando Hadadd e pelo Brasil com Lula”, postou Alckmin no Twitter.

Haddad disputa o governo paulista contra Tarcísio, que foi o mais votado no primeiro turno.

Alckmin estará em Bauru nesta quinta-feira e, no dia seguinte, viajará para os municípios de Mogi Mirim e Limeira. Lula, por sua vez, estará percorrendo diversos estados do Nordeste.

Segundo o jornal O Globo, “o plano é que até o dia 30 de outubro os dois parceiros de chapas façam a maior parte das agendas separados, numa tentativa de amplificar o alcance da campanha. O modelo foi discutido em reunião do conselho político da candidatura na noite de segunda-feira”.

No primeiro turno, em São Paulo, Bolsonaro obteve 47,71% dos votos válidos, contra 40,89% de Lula. Na capital, contudo, Lula venceu por 47,50%, ante 37,99% do atual ocupante do Palácio do Planalto. Segundo pesquisa Ipec, divulgada na terça-feira (11) e encomendada pela Globo, o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa estadual com 46% dos votos totais no segundo turno, contra 41% de Haddad.

.@LulaOficial fez históricas caminhadas, uma no Complexo do Alemão e outra em Salvador. Agora, estou a caminho de Bauru (SP) para conversar sobre o nosso projeto de união democrática de paz e desenvolvimento por SP com @Haddad_Fernando, e pelo Brasil com @LulaOficial October 13, 2022

