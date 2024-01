Aldo Rebelo assumirá secretaria de Relações Internacionais de São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Aldo Rebelo, atualmente filiado ao PDT, será o novo titular da Secretaria de Relações Internacionais na gestão de Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo. O anúncio foi feito pelo próprio Rebelo em uma publicação no antigo Twitter nesta quinta-feira (18), confirmando que aceitou o convite do prefeito.

Em sua declaração, Rebelo destacou que, em acordo com o presidente do seu partido, Carlos Lupi, solicitará licença do PDT durante o período em que ocupar a função na prefeitura. O ex-ministro, que já ocupou cargos como ministro do Esporte e da Defesa no governo Lula.

Recebi convite do prefeito Ricardo Nunes para uma secretaria na cidade de São Paulo. Decidi aceitar. Em comum acordo com o presidente Lupi, pedirei licença do PDT pelo período que ocupar a função. — Aldo Rebelo (@aldorebelo) January 18, 2024

A escolha de Rebelo para chefiar a Secretaria de Relações Internacionais ocorre após a saída de Marta Suplicy do cargo. Marta, que ocupava a posição desde janeiro de 2021, deixou a secretaria após aceitar o convite do presidente Lula para retornar ao PT e concorrer como vice na chapa de Boulos nas eleições municipais, após o apoio confirmado de Nunes por Jair Bolsonaro.

