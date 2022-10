Alegando legítima defesa, eleitor de Lula mata amigo bolsonarista em Itanhaém

Apoie o 247

Sputnik -Outro caso de assassinato por motivação política acontece e se soma a outros cincos já ocorridos neste ano, no entanto, foi o primeiro em que a ação foi praticada por um apoiador do ex-presidente Lula.

Em depoimento hoje (5) à polícia, o eletricista Luiz Antonio Ferreira da Silva, 42 anos, confessou ter matado um amigo a facadas em legítima defesa dentro da casa onde moravam em Itanhaém (SP) na terça-feira (4).

De acordo com a Folha de São Paulo, Silva relatou que o desentendimento começou após a vítima, o estilista José Roberto Gomes Mendes, 51 anos, afirmar, enquanto almoçavam, que "todo o petista era ladrão" e levantar da mesa para atirar uma panela e um rádio na sua direção, segundo a versão contada pelo petista em depoimento.

Em seguida, o eletricista afirmou ter respondido: "Você está comendo a comida que o petista comprou". Depois, disse ter sido atacado com a mesma faca que ele usou para reagir. O suspeito foi preso em flagrante no local.

Silva disse à polícia ter retirado a faca das mãos do bolsonarista e a usado para golpeá-lo enquanto estavam em luta corporal. Segundo o inquérito, havia ao menos oito perfurações visíveis no corpo da vítima, no rosto, costas e pescoço.

Com base no depoimento do petista, o delegado Arilson Brandão, da Divisão de Investigações Gerais (DIG), afirmou ter havido motivação política do crime.

"Devido a uma crítica política da vítima, o [suspeito] se sentiu ofendido. Ambos passaram a discutir e evoluiu para a agressão. Um deles [a vítima] se muniu com uma faca e, na luta com o autor do crime, conseguiu pegar a arma da vítima, e a esfaqueou", disse o delegado em entrevista à TV Tribuna citada pela Folha.

Ainda de acordo com delegado, Luiz Antonio Ferreira da Silva disse em depoimento estar arrependido: "O indiciado alega que cometeu o crime de cabeça quente", afirmou Brandão.

