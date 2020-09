Alencar Santana Braga: 'discurso de Lula é um manifesto para avançarmos na luta contra o fascismo do miliciano Jair Bolsonaro'

Deputado Alencar Santana Braga (PT-SP) afirmou que o discurso do ex-presidente Lula é um "documento histórico" para a resistência contra o fascismo de Jair Bolsonaro e seus "sócios neoliberais do mercado financeiro e das multinacionais!" edit

247 - O deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP) afirmou que a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste 7 de setembro, é "uma verdadeira aula sobre o Brasil atual". "Um documento histórico! E também um manifesto para avançarmos na luta contra o fascismo do miliciano @jairbolsonaro e seus sócios neoliberais do mercado financeiro e das multinacionais!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Em seu discurso, o ex-presidente clamou pela "reconstrução do Brasil como Nação independente, com instituições democráticas, sem privilégios oligárquicos e autoritários".

"Um verdadeiro Estado Democrático e de Direito, com fundamento na soberania popular. Uma Nação voltada para a igualdade e o pluralismo. Uma Nação inserida numa nova ordem internacional baseada no multilateralismo, na cooperação e na democracia, integrada na América do Sul e solidária com outras nações em desenvolvimento".

O vídeo do @LulaOficial é uma verdadeira aula sobre o Brasil atual. Um documento histórico! E também um manifesto para avançarmos na luta contra o fascismo do miliciano @jairbolsonaro e seus sócios neoliberais do mercado financeiro e das multinacionais!#LulaFalaAoBrasil pic.twitter.com/7qG71QR5W0 — Alencar (@AlencarBraga13) September 7, 2020





